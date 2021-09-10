Kıraç'tan eleştirilere cevap: Ben vatan için marş yazdım
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Kıraç'tan eleştirilere cevap: Ben vatan için marş yazdım

Kıraç'tan eleştirilere cevap: Ben vatan için marş yazdım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kıraç önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

Kıraç önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

"Talihim Yok Bahtım Kara" şarkısıyla sahneye çıkan Kıraç, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı. Sanatçı, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz. Boğaz'ın dibinde çok güzel bir atmosfer" dedi.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Kıraç, Türk rock müziğinin söylenmesi en zor tür olduğunu dile getirdi: "İçinde hem şarkı hem de tiyatro vardır. Bunu da yapsa yapsa Cem Karaca yapardı; yaptı da zaten. Bize de kan ter içinde söylemek düşüyor."

Kıraç, konserin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda A Milli Takım için bestelediği marş hakkında konuştu: "Sosyal medyada küçük bir kitle sanki tüm Türkiye bunu konuşuyormuş gibi davrandı. O marşı 12 yıl önce yazmıştım. Çok saçma eleştiriler aldı. Cumhuriyete ve çok sesliliğe sahip çıkacağız. Ben polisler, basketbol takımı, jandarma, hepsi için marş yazdım. En önemlisi ise vatan için yazdım."

'UMARIM BİR DAHA KAPANMA OLMAZ'

Kıraç, 1.5 yıl aradan sonra yeniden sahne aldığı için mutlu olduğunu söyledi: "Umarım bir daha kapanma olmaz. Müzisyen arkadaşlarım için hayati durumlar oldu. Geçmişe dönmemek lazım. Umarım bunu en kısa zamanda aşarız."

'EurovIsIon teklifini kabul etmedim'

Kıraç, Eurovision'a katılması için teklif geldiğini ama kabul etmediğini söyledi: "Bana zamanında teklif geldi, ancak kabul etmedim. Bu işin içinde olacaksam, sadece danışmanlık veririm. Başka türlü olamaz. Yılların sanatçısının oraya katılmasını yanlış buluyorum. Bu işi yapacaksa farklı ve amatör isimler yapsın."

Kaynak: Hürriyet

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