Kıraç - Haydi sözleri! 'Haydi' milli takım şarkısı sözleri nelerdir? Kıraç'ın A milli takım için çıkardığı Haydi şarkısı sözleri nedir?

Kıraç, A Milli takım için yeni bir şarkı çıkardı. Euro 2020 için çıkartılan şarkının adı Haydi oldu. Haydi şarkısının sözleri ise merak edildi. Peki, Haydi sözleri nelerdir? Haydi şarkı sözleri nedir? Haydi sözleri beğenilmedi mi?

Kıraç'ın yeni şarkısı Haydi'nin sözleri merak edildi. Peki, Haydi sözleri nelerdir? Haydi marşı sözleri nedir? Haydi şarkısı sözleri nelerdir?

KIRAÇ - HAYDİ SÖZLERİ

Dört koldan her yanı ateş sarsa da

Ateş dokunmaz sana sen çık meydana

Yalnız değilsin sen Türkıye'mizsin

Dünyaya haykıran gür sesimizsin

***

Sen de askersin sen de Mehmet'sin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

Sen de askersin sen de Mehmet'sin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

***

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

***

Kora kor dişe diş dağ gibiyiz biz

Tarihlerden fışkıran kaplanlarız biz

Hep onurlu hep cesur tüm hikayemiz

Ay yıldızlı bayrağın neferleriyiz

***

Sen de askersin sen de Mehmet'sin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

Sen de askersin sen de Mehmet'sin

Kalbinde en derinde hissedeceksin

***

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin

Haydi haydi gün bugün

Tüm dünyayı titreteceksin