Kıraç - Haydi sözleri! 'Haydi' milli takım şarkısı sözleri nelerdir? Kıraç'ın A milli takım için çıkardığı Haydi şarkısı sözleri nedir?
Kıraç, A Milli takım için yeni bir şarkı çıkardı. Euro 2020 için çıkartılan şarkının adı Haydi oldu. Haydi şarkısının sözleri ise merak edildi. Peki, Haydi sözleri nelerdir? Haydi şarkı sözleri nedir? Haydi sözleri beğenilmedi mi?
Kıraç'ın yeni şarkısı Haydi'nin sözleri merak edildi. Peki, Haydi sözleri nelerdir? Haydi marşı sözleri nedir? Haydi şarkısı sözleri nelerdir?
KIRAÇ - HAYDİ SÖZLERİ
Dört koldan her yanı ateş sarsa da
Ateş dokunmaz sana sen çık meydana
Yalnız değilsin sen Türkıye'mizsin
Dünyaya haykıran gür sesimizsin
***
Sen de askersin sen de Mehmet'sin
Kalbinde en derinde hissedeceksin
Sen de askersin sen de Mehmet'sin
Kalbinde en derinde hissedeceksin
***
Haydi haydi gün bugün
Tüm dünyayı titreteceksin
Haydi haydi gün bugün
Tüm dünyayı titreteceksin
***
Kora kor dişe diş dağ gibiyiz biz
Tarihlerden fışkıran kaplanlarız biz
Hep onurlu hep cesur tüm hikayemiz
Ay yıldızlı bayrağın neferleriyiz
***
Sen de askersin sen de Mehmet'sin
Kalbinde en derinde hissedeceksin
Sen de askersin sen de Mehmet'sin
Kalbinde en derinde hissedeceksin
***
Haydi haydi gün bugün
Tüm dünyayı titreteceksin
Haydi haydi gün bugün
Tüm dünyayı titreteceksin