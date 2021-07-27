KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK
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KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, dün akşam yapılan kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Mustafa Ölmez'in (44) cenazesi, olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından morgdan alındı.

Antalya'da, dün akşam yapılan kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Mustafa Ölmez'in (44) cenazesi, olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından morgdan alındı. Mimar eşinin cenazesini almak için başı sargılı olarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Ölmez, gözyaşı dökerken, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Mustafa Ölmez'in, yarın öğle saatlerinde, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK
KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK
KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK
KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK
KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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