KIR DÜĞÜNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ RESTORANIN İŞLETMECİSİ İHMAL YOK

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Antalya'da, dün akşam yapılan kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Mustafa Ölmez'in (44) cenazesi, olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından morgdan alındı.

Antalya'da, dün akşam yapılan kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, 3 çocuk babası Mustafa Ölmez'in (44) cenazesi, olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından morgdan alındı. Mimar eşinin cenazesini almak için başı sargılı olarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Ölmez, gözyaşı dökerken, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Mustafa Ölmez'in, yarın öğle saatlerinde, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı