KİPTAŞ'tan 9 milyon 504 bin 920 liralık arsa ve dükkan satışı
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KİPTAŞ'tan 9 milyon 504 bin 920 liralık arsa ve dükkan satışı

KİPTAŞ'tan 9 milyon 504 bin 920 liralık arsa ve dükkan satışı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

KİPTAŞ, düzenlediği müzayedede üç arsa ve üç dükkanını 9 milyon 504 bin 920 liraya sattı.

KİPTAŞ, düzenlediği müzayedede üç arsa ve üç dükkanını 9 milyon 504 bin 920 liraya sattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, kentte muhtelif bölgelerde bulunan, muhammen bedeli 790 milyon lirayı aşan 26 dükkan ve 6 arsa ile İGDAŞ'a ait bazı taşınmazları gayrimenkul müzayedesinde açık artırma ile satışa sundu.

KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen müzayedede, KİPTAŞ portföyünde bulunan 26 ticari birim ile 6 arsa satışa sunuldu.

Oturum sonunda, toplam 7 milyon 976 bin 220 lira muhammen bedele sahip 3 arsa ve toplam 1 milyon 528 bin 700 lira muhammen bedele sahip 3 dükkanın satışı gerçekleşti. Toplamda 3 arsa ve 3 dükkan 9 milyon 504 in 920 liraya satıldı.

Müzayedenin sabah gerçekleştirilen oturumunda ise İGDAŞ'ın Merter'deki eski hizmet binası ve arsası 147 milyon 174 bin 933 liraya satılmıştı.

Böylece toplam 156 milyon 679 bin 853 liralık satış gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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