Kiosk ne demek? Kiosk nedir, ne anlama geliyor? Kiosk Türkçe ne demek?

Türkçe anlamı merak edilen kelimelerden birisi de Kiosk 'tur. Peki, Kiosk ne demek, ne anlama geliyor? Kiosk hangi dildedir? Kiosk manası nedir? Kiosk Türkçe karşılığı nedir? Kiosk kelimesinin Türkçe anlamı ne demektir? Detaylar haberimizde...

Kiosk nedir, ne demek merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Kiosk ne demek? Kiosk nedir? Kiosk hangi ülkededir? Kiosk neyce bir kelimedir?

KİOSK NE DEMEK?

Kiosk, Almanya'da ve bazı Avrupa ülkelerinde gazete, sigara ve benzeri ürünler satan büfeye verilen ad.

Tarihsel olarak, bir kiosk (Farsça kushk'tan) 13. yüzyıldan itibaren İran, Hint altkıtası ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı taraflarının veya tüm taraflarının ortak olarak kullanıldığı küçük bir bahçe köşküydü. Bugün, bu tür kioskların birkaç örneği İstanbul'daki Topkapı Sarayı ve çevresinde ve Balkan ülkelerinde görülebilir.

Kiosk, Avrupa dillerine Türkçe köşk kelimesinden geçen bir sözcüktür. İngilizce büfe anlamına gelen kiosk; havaalanları, mağazalar, süpermarketler, bankalar ve benzeri kalabalık yerlerde sipariş alma ya da bilgi verme amacıyla kullanılan teknolojilerdir.