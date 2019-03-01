Kınık'ta Hamza Dağ'a Doğum Günü Sürprizi
Kınık Belediyesi çalışanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Kınık Belediyesi çalışanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Kınık Belediyesine ziyarette bulunan Dağ, belediye personelinin sürpriziyle karşılaştı.
Belediye çalışanlarının pastalı karşılamasını gören Hamza Dağ, çalışanlara teşekkür ettikten sonra pastayı kesti.
Kutlamanın ardından Dağ, belediye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA