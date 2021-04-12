Kınık Belediye Başkanı, doğalgaz çalışmaları için sahada
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Kınık Belediye Başkanı, doğalgaz çalışmaları için sahada

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Kınık Belediye Başkanı, doğalgaz çalışmaları için sahada

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmir Gaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan ve Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğulları ile birlikte Kınık'ta doğalgaz çalışmaları için sahada incelemelerde bulundu.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmir Gaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan ve Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğulları ile birlikte Kınık'ta doğalgaz çalışmaları için sahada incelemelerde bulundu.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmir Gaz Genel Müdür Yardımcısı ZülküfTurhan ile Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğulları ile Kınık Organize Sanayi Bölgesi'ne ve işleme alınacak Kınık Tıbbi Aromatik Bitkiler Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgaz gelmesi konusunda bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede Çalışmaların Yüzde 80'i bitti

Yayakent'teki doğalgaz dolum istasyonu, LNG istasyonları ile Aliağa hattının yüzde 80'inin bitmiş olduğu incelemelerde belirlendi.

Kınık Belediye Başkanı Dr.Sadık Doğruer, "İlçemizde 3000 konut ve işyerinde 4.kışımızı doğalgaz hizmetiyle geçiriyoruz. Vatandaşların beyanlarına göre istek sahibi olduğu konut ve işyerlerinde henüz gaz verilmeyen mahalle ve sokakların listelerini yetkililereteslim ettik. Bu yıl itibariyle Kınık'ta 35 kilometre çelik boru ve polietilen boru döşeme ile kazılarının yapılacağı bilgisini aldık. Eylül ayıyla beraber de taşıma olarak yapılan, Aliağa-Yayakent hattının uç uca eklenmesiyle normal boru hattından geçeceği müjdesi verildi" dedi.

Başkan Doğruer'den Emeği Geçenlere Teşekkür

Eylül ayı itibariyle organize sanayideki fabrikalar ve yeni yapılacak Kınık Tarım Organize Sanayi'deki olası fabrikalarda doğalgaz arızası konusunda, sorun yaşanmayacağını söyleyen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Bu konuda emeği geçen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere, konuyla yakından ilgilenen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ve tüm yetkililere de teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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