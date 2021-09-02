Kingsman: Altın Çember filmi oyuncuları kim? Kingsman: Altın Çember filmi konusu, oyuncuları ve Kingsman: Altın Çember özeti!

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KİNGSMAN: ALTIN ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Merkezleri yok edildikten ve dünya rehin alındıktan sonra, Kingsman ajanları bir kez daha harekete geçmek zorundadır. Araştırmaları sonucu Amerika'daki bir casus teşkilatının varlığından haberdar olurlar. Statesman olarak bilinen bu teşkilat da kendilerinin teşkilatıyla aynı dönemde kurulmuştur. Bu iki elit teşkilat; acımasız, ortak düşmana karşı beraber hareket eder. Dünyayı kurtarmak Eggsy için artık bir alışkanlık haline gelmiştir.

KİNGSMAN: ALTIN ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Matthew Vaughn Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Oyuncular: Sophie Cookson, Taron Egerton, Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yapım Yılı: 2017 (135 dk)

Vizyon Tarihi : 22 Eylül 2017 Cuma

Senaryo: Matthew Vaughn, Jane Goldman