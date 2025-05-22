King the Land konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

King the Land konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Güney Kore yapımı 'King the Land' dizisi, lüks bir otel holdingi olan The King Group'un mirasçısı Goo Won (Lee Jun-ho) ve her zaman gülümseyen otelci Cheon Sa-rang (Im Yoon-ah)'ın hikayesini anlatıyor. Dizi, 17 Haziran - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında JTBC'de yayınlandı. Dizinin sonu ve konusu merak konusu oldu. King the Land konusu, sonu nasıl bitiyor?

"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Çift Kişilik Oda" konusu ile dikkatleri çekiyor. Peki, King the Land konusu, sonu nasıl bitiyor?

KİNG THE LAND KONUSU, SONU NASIL BİTİYOR?

King the Land , Lee Jun-ho ve Im Yoon-ah'ın başrollerini paylaştığı 2023 Güney Kore televizyon dizisidir. 17 Haziran - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında JTBC'de her Cumartesi ve Pazar 22:30'da 16 bölüm boyunca yayınlandı.

King the Land, lüks bir otel holdingi olan The King Group'un mirasçısı olan ve miras savaşına atılan Goo Won (Lee Jun-ho) ve Goo Won ile tanışana kadar yüzünde her zaman bir gülümseme olan bir otelci olan Cheon Sa-rang'ın (Im Yoon-ah) hikâyesini anlatıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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