King Richard Filmi
King Richard filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. King Richard filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Tüm dünya tarafından yakından takip edilen tenis yıldızları Venus Williams ve Serena Williams'ın babalarını konu edinecek olan King Richard, Richard Williams'ın profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini odağına alacak.
Yönetmenliğini Reinaldo Marcus Green ve senaristliğini ise Zach Baylin'in üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncu Will Smith yer alıyor.
Yönetmen: Reinaldo Marcus Green
Senaryo: Zach Baylin
Oyuncular: Will Smith
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: King Richard
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 27.11.2020
King Richard Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.