King Richard Filmi
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King Richard Filmi

King Richard filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. King Richard filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:58
King Richard Filmi

Tüm dünya tarafından yakından takip edilen yıldızları ve 'ın babalarını konu edinecek olan King Richard, Richard Williams'ın profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini odağına alacak.

Yönetmenliğini Reinaldo Marcus Green ve senaristliğini ise Zach Baylin'in üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncu Will Smith yer alıyor.

Yönetmen: Reinaldo Marcus Green

Senaryo: Zach Baylin

Oyuncular: Will Smith

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: King Richard

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 27.11.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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