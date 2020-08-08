Kin filmi konusu nedir? Kin oyuncuları ve Kin özeti!
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Kin filmi konusu nedir? Kin oyuncuları ve Kin özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kin konusu, özeti ve Kin oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kin filminin detayları…

Kin filmi konusu nedir? Kin oyuncuları ve Kin özeti!
08.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:56

İzleyenleri ekrana bağlayan Kin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kin filmini izleyecek olanların merak ettiği Kin konusu nedir, Kin oyuncuları kimler ve Kin özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kısa bir süre önce serbest bırakılan bir mahkum ve onun üvey kardeşi Eli, ailesi ile birlikte suç oranı yüksek bir bölgede yaşar. Eli'nin ağabeyinin suç lorduna borcu yüzünden eski karanlık hayatına geri döner. İntikam peşinde olan bir suçlu Eli'nin ağabeyinin peşinde düşünce kardeşler kaçmak zorunda kalır. Bu sırada Eli, dış dünyadan gelen ve gizemli güçleri olan bir silah keşfeder. Silahı kullanmaya başlayan Eli, federal ajanların peşine takılmasına neden olur. Hayatları tehlikede olan kardeşler, düşmanlarından kaçarken bu silah sayesinde kendilerini koruyabilecektir.

KİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jonathan Baker, Josh Baker

Oyuncular:Myles Truitt, Jack Reynor, Dennis Quaid, Zoë Kravitz, James Franco

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Yapım Yılı: 2018 (103 dk)

Vizyon Tarihi: Belirsiz

Senaryo: Jonathan Baker, Josh Baker

Yapımcı Firma: 21 Laps Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

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