Kimyager James Price, cıva - altın deneyinde ne yaptı?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1752-1783 arası yaşamış İngiliz kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1752-1783 arası yaşamış İngiliz kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmıştır?

1752-1783 ARASI YAŞAMIŞ İNGİLİZ KİMYAGER JAMES PRİCE, CİVAYI ALTINA ÇEVİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞ, İDDİASININ İSPATI İÇİN YAPILAN BASKI SONUCU DENEYİNİ YETKİN KİŞİLER ÖNÜNDE TEKRAR EDERKEN HANGİSİNİ YAPMIŞTIR?

A: İzleyenlere civa içirmiştir

B: Siyanür içip intihar etmiştir

C: Ten rengini maviye çevirmiştir

D: Altını cıvaya çevirmiştir

Cevap :B