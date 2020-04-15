Kimya İhtisas OSB'den koronavirüs mücadelesine destek
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Kimya İhtisas OSB'den koronavirüs mücadelesine destek

Kocaeli'de, kimya sanayinin önde gelen firmalarının kümelendiği, Türkiye'nin ilk ve tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı kurduğu özel ekiple ilçe sokaklarında da dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

15.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:50
Kimya İhtisas OSB'den koronavirüs mücadelesine destek

Kocaeli'de, kimya sanayinin önde gelen firmalarının kümelendiği, Türkiye'nin ilk ve tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı kurduğu özel ekiple ilçe sokaklarında da dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışanların sağlığı ve hijyeni için alınan önlemlerin sıkı şekilde uygulandığı belirtilerek, OSB içindeki yol, kaldırım ve tüm ortak kullanım alanları ile fabrika girişleri ve ring yollarının dezenfekte edildiği kaydedildi.

GEBKİM'in koronavirüs ile mücadelesinin Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını aşarak Dilovası sokaklarına da yayıldığına işaret edilen açıklamada, Dilovası Belediyesi temizlik ekibi ile yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin salgın bitene kadar süreceği aktarıldı.

Açıklamada, GEBKİM Bölge Müdürlüğünce özel kıyafet ve cihazlarla donatılan dezenfeksiyon ekibinin, talepte bulunan üye firmaların dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştirdiği yer aldı.

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı'nın görüşlerinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüse karşı GEBKİM Kimya İhtisas OSB yönetimi olarak ilk günden itibaren önlemlerimizi aldık ve OSB genelinde hijyeni sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Dezenfeksiyon çalışmalarımıza son olarak Dilovası sokaklarını da ekledik. Salgın bitene kadar bu çalışmalar artarak sürecek. Yakın tarihte benzeri görülmemiş bir durum ile karşı karşıyayız. Bu zor günleri alınan önlemlere sıkı şekilde uyarak birlik ve beraber içerisinde atlatacağımıza inanıyor ve sağlıklı günler diliyorum."

Açıklamada ayrıca, sokak hayvanlarının bakımlarının da ihmal edilmediği, sağlık taramalarına ve acil müdahaleye uygun bakım merkezi, veteriner hizmeti, 11 besleme noktası ve onlarca köpek yuvası ile OSB'deki 98 köpeğe 7/24 hizmetin sürdüğü, katılımcı firmaların da desteğiyle hayvanların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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