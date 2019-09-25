Kimse Bilmez yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Kimse Bilmez yayın günü değişti!

25.09.2019 08:59

ATV'nin yazın başlayan dizisi Kimse Bilmez yayın günü değişti. Yaz boyunca Salı günleri ekrana gelen ve sevilen dizis, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu başlayınca mecburen gün değiştirdi. Ali ile Sevda arasındaki aşkın konu alındığı Kimse Bilmez artık pazar günleri yayınlanacak. Kimse Bilmez 15. yeni bölümü, 29 Eylül Pazar günü saat 20.00'da atv'de ekrana gelecek.

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Duygu ile Pilot'un el ele olduğu görüntüler ekrana gelir ve Duygu '' Elimi tutmana izin verdiysem kalbime girmene de izin verdim'' der. Uygar, Ali ile Sevda'yı ayırabilmek için Ali'nin ölmesini ister. Hapisten çıkan Ali Uygar'a Sevda'nın gözleri önünde silah doğrultur. Kardeşini merak eden Ali, onu gördüğünde tanıyıp tanıyamayacağını sorgularken gördüğü fotoğraf onu şaşkınlığa uğratır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kimse Bilmez 14. bölümde; Sevda, Uygar'ın tehdidi nedeniyle Ali'den ayrılmak zorunda kaldı. Uygar'la evlenmeyi kabul eden Sevda'yı nikahı basan Ali kaçırdı. Fakat sonrasında polise yakalandılar.

Duygu, Pilot'a gayrimeşru işleri bırakması halinde bir şans daha verdi. Pilot teklifi kabul etti ve yeniden sevgili oldular. Fakat Pilot, ne kadar sözünde durabilecek merak ediliyor.