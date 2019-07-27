Kimse Bilmez dizisine Sen Anlat Karadeniz'den sürpriz transfer!

ATV'nin çiçeği burnunda dizisi Kimse Bilmez, reytinglerde zirveye yükselince kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

YENİ DİZİYE YENİ TRANSFER

Yayınlandığı tarihten itibaren reytinglerde kanalının yüzünü güldüren Sen Anlat Karadeniz'den Fikret'in gençlik aşkı 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın, Kimse Bilmez dizisinde Kurtbey'in kızı 'Zeynep' karakterine hayat verecek.

HER BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİYİ KENDİNE ÇEKİYOR

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Pınar Uysal ve Ahmet Özdemir'ın yazdığı, baş rollerini Keremcem, Özgü Kaya, Burak Serdar Şenal, Zeynep Elçin, Ferdi Kurtuldu ve Zehra Yılmaz'in paylaştıkları dram ve aile dizisi her bölümüyle izleyicisini içine çekiyor.

ASYA TAŞKIN KİMDİR?

Asya Taşkın, Kocaeli doğumludur. 2009 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Savaşçı dizisinde de rol alan Taşkın, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret'in gençlik aşkı Gülendam karakterine hayat vermiştir. Asya Taşkın 2009 yılında Kocaeli Bölge Tiyatrosu bünyesinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise Kural Akademi Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.