Kimse Bilmez dizisine Sen Anlat Karadeniz'den sürpriz transfer!
ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez'e reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'den sürpriz bir transfer gerçekleşti.
ATV'nin çiçeği burnunda dizisi Kimse Bilmez, reytinglerde zirveye yükselince kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
YENİ DİZİYE YENİ TRANSFER
Yayınlandığı tarihten itibaren reytinglerde kanalının yüzünü güldüren Sen Anlat Karadeniz'den Fikret'in gençlik aşkı 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın, Kimse Bilmez dizisinde Kurtbey'in kızı 'Zeynep' karakterine hayat verecek.
HER BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİYİ KENDİNE ÇEKİYOR
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Pınar Uysal ve Ahmet Özdemir'ın yazdığı, baş rollerini Keremcem, Özgü Kaya, Burak Serdar Şenal, Zeynep Elçin, Ferdi Kurtuldu ve Zehra Yılmaz'in paylaştıkları dram ve aile dizisi her bölümüyle izleyicisini içine çekiyor.
ASYA TAŞKIN KİMDİR?
Asya Taşkın, Kocaeli doğumludur. 2009 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Savaşçı dizisinde de rol alan Taşkın, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret'in gençlik aşkı Gülendam karakterine hayat vermiştir. Asya Taşkın 2009 yılında Kocaeli Bölge Tiyatrosu bünyesinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise Kural Akademi Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
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Eskiden diziler daha güzeldi ve özeldi şimdilerde ise izlenecek bir dizi yok senaryo bakımından da oyunculuk bakımından da, o zamanlarda severek izlediğim tek dizi vardı verdiği mesaj ders kaliteli oyunculuğu ise etkileyiciydi replikleri ise nasihat doluydu bir dizi bu kadar mı güzel olur hayatın ta kendisi dizi hayattı hayat diziydi...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dizi izler iken uykum geliyor hele on yada yirmi bølum oldugu zaman beyin de damarlar yanacak gibi oluyor konusu ne ne anlatiyor ne olacak corba gibi en son da sacmalik sacma konu ile tepe gidiyor en iyisi ip tv yada tv kutu bir yere takili kalmiyorum zaten bir suru kanal ip olmasa bile youtube de canli var geri kalmis kanalar haric olan yeter banaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ha kurtbeyin kizida eksik olsun ya, giderek zaten ask dizisine donuyor!Su kari, kiz isini cok abartiyoruz!Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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kimi kandırıyorsunuz ATV yi kim izliyorki bu diziyi izlesinCevap Yaz 15 18 Yayından Kaldır