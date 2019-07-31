Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 8. bölüm izle

Kimse Bilmez 8. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler arasında ise "Kimse Bilmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak konusu oldu. İşte Kimse Bilmez dizisiyle ilgili tüm detaylar.

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisini merakla beklene 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar. Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir.

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar.

Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?