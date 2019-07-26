Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası

İstanbul Valiliği 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli sığınmacıların kayıtlı bulundukları illere dönmesi için 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı. Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen 18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı ise El Nusra bölgesine gönderildi.