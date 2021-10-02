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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı.

Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı.

Dilbaz kendini tanıttığı sırada, çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade etti.

Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

İKİNCİ SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.

"METROBÜS" CEVABIYLA ELENDİ

Üçüncü soruda ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş oldu.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
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