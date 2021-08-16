Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları ayağa kaldırdı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen "Raftan aldığı kutuyu üzerine okunaksız bir el yazıyla 'Sabah akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" şeklindeki soru eczacıları kızdırdı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan birine yöneltilen soru eczacıların büyük tepkisini çekti.

Soruda eczacılarla ilgili "Raftan aldığı kutuyu üzerine okunaksız bir el yazıyla 'Sabah akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Bu soru Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamayla kınandı. Açıklama şu ifadelere yer verildi: "Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları ayağa kaldırdı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Işın Karaca Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mert Günok Salih Uçan Samet Aybaba Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları ayağa kaldırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:36:17. #1.15#

title