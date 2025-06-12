Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede "Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede "Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır?

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN HANGİ YAPININ ANA GİRİŞ KAPISI ÜZERİNDEKİ KİTABEDE "MAZLUMLARIN, ZULME UĞRAYANLARIN SIĞINAĞI" YAZILIDIR?

A: Sultan Ahmed Camii

B: Darülaceze

C: Topkapı Sarayı

D: Rumeli Hisarı

Cevap :C