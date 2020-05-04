Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
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Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
04.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:11

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan bir yarışmacı, iftarla ilgili sorunun cevabını bilemeyince joker hakkı kullandı. Almanya'da eğitim alan ve hukuk bölümünü bitiren genç yarışmacının iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmemesi ise sosyal medyada tepki çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yunus isimli bir yarışmacı, sorulan iftar sorusunu bilemeyince tepki çekti. İyi bir kariyere sahip olan yarışmacının Ramazan ayında sorulan soruyu bilemeyerek joker kullanması sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

İFTAR SORUSUNU BİLEMEYİP JOKER KULLANDI

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan, Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü bitiren, Almanya'da eğitim alan ve 3 yıl avukatlık yapan yarışmacı "Ramazan'da oruç açma zamanını öğrenmek için, imsakiyelerdeki hangi başlığın altındaki saate bakılması gerekir?" sorusunun doğru cevabını bilemeyince uzmana sor jokerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yarışmacının Ramazan ayında bu sorunun cevabını bilmemesi ise Twitter'da tepki çekti. Yunus isimli yarışmacı için "Şu soruya cevap vermek için Müslüman olmaya dahi gerek yok" ve "Müslüman bir ülkede yaşayıp bu soruyu bilememek" gibi binlerce yorum yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Haber Yorumları (31)
500
TARAFSIZ: o anki heyecanla hatırlayamamış olabilir bu bu kadar abartılıp büyütülmemeli bir soruyu bilemedi diye insan bu kadar suçlanmaz hem herkes kendine baksın dinini yeterince düzgün emredildiği gibi yaşıyormu şuan bunu kınayan kişiler dinimize buda yakışmıyor
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YİLMAZ: hakkaten bu sorunun cevabini bilmek icin musluman olmaya gerek yok herkes bilir
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SABAH SABAH: Dine ilgi duymayabilir, ilgi duymaması bilmemesi üzücü tabi ama asıl üzücü olan rezillik olan durum şu; geçenlerde nostalji programları gösteriliyordu. Ünlülerin iftar yemekleri vardı SAZLI SÖZLÜ, GÖBEKLİ. Ve Esra Ceyhan alişan''nın kahve FALINA bakıyordu. Asıl ibretlik olan bu. Coronanın ramazanda herkes kendi iftarını yapsın demesinin de ibretlik olması bu bence.
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CAHİLLER: Bilmek zorunda degil kimse.bende bilmiyorum hic utanmiyorumda bilmedigim icin..Allaha olan inancimi bununla ölcemez kimse namaz kilmiyorum bilmiyorum
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KARA: Bunlar kara düzen oyunları arkadaşlar, bu şahıs bu soruyu gayette biliyor bence, Nasılki TÜRKÇEYİ bilipte konuşmayan yabancı kökenliler varsa, bunun altyapısını oluşturmak isteyenlerde var
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B: bilmek zorunda mı kardeşim ne biçim düşünce herkesin dini islam mı bu ülkede az saygı
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ALİ: Bu sorunun cevabını yahudiler hristiyanlar bile biliyor
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F: Ben Hollandada yaşıyorum, Hollandalı arkadaşlarım bile biliyor..
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FT.: keşke biraz da islamiyete saygı olsaydı . böyle bir haber olmayacaktı bizde buna yorum yapmayacaktık.
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MUJGAN: yok yani bunu bilmek için müslüman olmaya gerek yok. sanki biz avrupalimiyizki onlarin kutsal bayramı, yılbaşını kutluyoruz ...
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500
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