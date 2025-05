Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izleme linki var mı 11 Mayıs Pazar?

Bugünkü ATV yayın akışı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? programı, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'nin sevilen ve uzun süredir yayında olan yarışma programı, yeni bölümüyle yine pek çok heyecanlı anlara sahne olacak. Yarışmanın canlı izleme linki ve diğer detaylar da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

ATV YAYIN AKIŞI



KİM MİLYONER OLMAK İSTER NASIL İZLENİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını ATV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.