Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, ne zaman, hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı?

Ekranların en çok izlenen bilgi yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster hakkında çeşitli sorular araştırılmakta. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, Kim Miyoner Olmak İster hangi gün, bugün yok mu, neden yok? 27 Şubat Pazar Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster? Miraç Kandili nedeniyle bu akşam saat 21.45'te ATV'de

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayınlanan Türk yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanmaktadır.

27 ŞUBAT PAZAR 2022 ATV YAYIN AKIŞI

12:05 Yalnız Kurt

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster

KİM MİLYONER OLMAK İSTER FRAGMANI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİM?

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974, Balâ, Ankara doğumlu, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

