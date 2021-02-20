Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV Yayın Akışı!

ATV'nin sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün ATV yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster programı hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yok mu? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı? Kim Milyoner İster neden yok? İşte ATV Yayın Akışı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, normalde Cumartesi akşamları ATV'de ekrana geliyor. İzleyiciler 20 Şubat Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster'i yayın akışında göremeyince Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı? Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BİTTİ Mİ? YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması son olarak geçen hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Normalde her hafta Cumartesi günleri ATV Yayın Akışında Kim Milyoner Olmak İster saat 20:00'da yer alıyordu. Fakat bugün yok. Çünkü, ATV'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" bugün başlıyor. Kardeşlerim dizisi bugünden itibaren Cumartesi günleri ATV ekranlarında olacak!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm olacak mı, olacaksa ne zaman olacak soruları henüz yanıt bulmadı. Yarışma bitti mi, o da bilinmezken, izleyiciler tarafından kanaldan bir açıklama bekleniyor. Yarışmanın günü ve saati Kardeşlerim dizisine verildi. Şimdi, Kim Milyoner Olmak İster gün mü değiştirdi sorusunun cevapları bekleniyor.