Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu. Kız kardeş Kim Yo-jong'un açıklamasında, "Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, sık sık yaptığı çıkışlarla abisinin izinden gittiğini bir kez daha gösterdi. Devlet medyasında yayımlanan kız kardeşin yeni açıklamasında, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirmesi dikkat çekti.

BIDEN'IN BAŞKANLIĞINI KABUL ETMEDİLER

Kim'in açıklamaları, üst düzey ABD'li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı. Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti. Öte yandan Kuzey Kore yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

"DÖRT YIL HUZURLA UYUMAK İSTİYORLARSA, BELA ÇIKARTMASINLAR"

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi. Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "Güney Kore yine 'Savaş Yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı.

ABD, KUZEY KORE POLİTİKASINI GELECEK AY PAYLAŞACAK

Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinde, Kuzey Kore'nin nükleer programının başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Başkan Biden, Kuzey Kore politikasına yönelik değerlendirmesinin gelecek ay açıklanması bekleniyor.