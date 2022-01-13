Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın - Haberler
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Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Kuzey Kore, Çin ile iplerin gerilmesi sonrasında gübre tedariğinde sorun yaşamaya başladı. Aldığı her karar ile dikkatleri üzerine çeken Kim Jong-Un ise ülkedeki gübre azlığı nedeniyle vatandaşlarından kendi dışkılarını gübre olarak kullanmalarını istedi.

Tarımsal gübre ihtiyacını çok uzun bir süredir Çin'den tedarik eden Kuzey Kore'de işler yolunda gitmiyor. Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gübre sorununun yaşandığı ülkede, aldığı kararları ile tartışmalar yaratan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'dan ilginç bir çıkış geldi.

DIŞKILARIN GÜBRE OLARAK KULLANILMASI İSTENDİ

Yapılan açıklamada ülkedeki gübre azlığı nedeniyle kendi dışkılarını gübre olarak kullanmaları istendi. Yetkililer 10 günlük bir süreç başlatırken insan dışkısından gübre üretimi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

TİCARETİNİ DE YAPABİLECEKLER

Uzmanlar "Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü" ifadelerini kullandı. Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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