Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi
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Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi

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Aldığı acımasız kararlar ve katı tutumuyla adından söz ettiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez de yasa dışı müzik ve film satmak ile suçlanan kişiyi 500 kişilik kalabalığın önünde kurşuna dizdirdi.

Sert tutumu ve acımasız kararlarıyla dünyanın en tartışmalı liderlerinden biri olan Kim Jong-un, yine aldığı bir karar ile gündeme geldi.

YASA DIŞI MÜZİK VE FİLM SATMIŞ

Geçtiğimiz haftalarda Batı dünyasına ve modasına savaş açan Kim, bu kültüre ait objeleri ve giyim parçalarını yasaklamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez de yasa dışı müzik ve film satmak ile suçlanan bir kişinin idam edilmesine karar verdi.

500 KİŞİ ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

Mirror'da yer alan habere göre, yetkililer Gangwon eyaletindeki infazı 500 kişilik kalabalığın önünde gerçekleştirdi. İdam edilen adam 40 gün önce Güney Kore içeriğine sahip CD ve USB'leri gizlice satarken "halk birimi" liderinin kızı tarafından yakalanmıştı. Bu anti-sosyalist eylemler suçu için için Gangwon eyaletindeki ilk infaz olarak kayıtlara geçti.

KAPİTALİZME SAVAŞ AÇTILAR

Geçtiğimiz haftalarda kapitalist ürünlere savaş açan ülkede bu kültürü temsil eden her şey yasaklanmıştı. Parti gazetesi Rodong Sinmun'da konu ile ilgili yayınlanan yazıda şu ifadeler yer vermişti: "Tarih bize, eğer kendi yaşam tarzımıza bağlı kalmazsak, bir ülkenin ekonomik ve savunma gücü ne olursa olsun savunmasız hale gelebileceği ve sonunda nemli bir duvar gibi çökebileceği çok önemli bir ders veriyor."

Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi
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