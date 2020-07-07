Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor
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Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, pandemi nedeniyle yaşanan karantina günlerinde 65 yaş üstü bireylerde ortaya çıkan ağrılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor
07.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:08

Covid-19 pandemisi,evde karantina günlerinde hareketsizliğe bağlı olarak özellikle 65 yaş üstü bireylerin mevcut ağrılarında sıklığın ve şiddetin artmasına yol açtı. Sinir hücrelerinin hasarlanması sonucu ortaya çıkan nöropatik ağrılar, yanma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olarak belli ediyor ve genellikle uzuvların uçlarında daha belirgin şekilde oluyor. Uzmanlar, düzensiz beslenme ve aşırı şekerli yiyecek tüketimleri sonucunda alınan kiloların nöropatik ağrılara zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Ağrılar ortaya çıktı, ağrıların şiddeti arttı

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, özellikle hareketsizliğe bağlı olarak birçok sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirterek "Covid-19 sebebiyle uygulanan karantina döneminde, özellikle hareketsiz kalan 65 yaş üstü bazı bireylerde ağrılar başladı, bazılarında ise mevcut ağrıların şiddeti ve sıklığında artışlar meydana geldi" dedi.

Somatik ağrılar ve nöropatik ağrılar ortaya çıkabilir

Bu ağrıların kas, kemik veya eklemden kaynaklanan "somatik ağrılar" veya sinir hücrelerinin hasarlanması sonucunda oluşan "nöropatik ağrılar" olarak tanımlanabileceğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, "Karantina sürecinden bu yana somatik ağrılar yaşayan bireyler ortopedi, fizik tedavi ve algoloji uzmanlarına, nöropatik ağrı yaşayanlar bireyler ise nöroloji uzmanlarına, gerekli durumlarda algoloji ve fizik tedavi uzmanlarına görünebilirler" tavsiyesinde bulundu.

Bu belirtilere dikkat!

Nöropatik ağrıların birçok şekilde belirti gösterdiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, "Bu ağrılar kendisini yanma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olarak belli ediyor ve genellikle uzuvların uçlarında daha belirgin şekilde oluyor" dedi.

Düzensiz beslenme ve şeker tüketimine dikkat!

Karantina döneminin, hareketsizlikten dolayı nöropatik ağrıların belirginleşmesine ve artmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, "Ayrıca karantina döneminde düzensiz beslenme, aşırı şekerli yiyecek tüketimi ve bunların sonucunda kilo alımı, nöropatik ve diğer ağrılara zemin oluşturdu" dedi.

Kaynak: Bültenler

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