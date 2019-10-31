Killing Season Filmi
Killing Season filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Killing Season filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Mark Steven Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Evan Daugherty kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin ve Diana Lyubenova yer alıyorlar.
Yönetmen: Mark Steven Johnson
Senaryo: Evan Daugherty
Oyuncular: Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Diana Lyubenova, Kalin Sarmenov, Stefan Shterev, Joseph Oliveira
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Killing Season
Yapımcı Firma: Medyavizyon
Yapım Yılı: 2013
Yapım Ülkesi: ABD, Belçika, Bulgaristan
Orijinal Dili: İngilizce, Sırpça
Filmin Süresi: 91 dk.
Dağıtıcı Firma: Medyavizyon
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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