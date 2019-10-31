Killing Season Filmi

Killing Season Filmi

Killing Season filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Killing Season filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

31.10.2019 09:57
Killing Season Filmi

Mark Steven Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Evan Daugherty kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin ve Diana Lyubenova yer alıyorlar.

Yönetmen: Mark Steven Johnson

Senaryo: Evan Daugherty

Oyuncular: Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Diana Lyubenova, Kalin Sarmenov, Stefan Shterev, Joseph Oliveira

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Killing Season

Yapımcı Firma: Medyavizyon

Yapım Yılı: 2013

Yapım Ülkesi: ABD, Belçika, Bulgaristan

Orijinal Dili: İngilizce, Sırpça

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: Medyavizyon

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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