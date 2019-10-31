Killing Season Filmi

31.10.2019 09:57

Mark Steven Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Evan Daugherty kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin ve Diana Lyubenova yer alıyorlar.

Yönetmen: Mark Steven Johnson

Senaryo: Evan Daugherty

Oyuncular: Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Diana Lyubenova, Kalin Sarmenov, Stefan Shterev, Joseph Oliveira

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Killing Season

Yapımcı Firma: Medyavizyon

Yapım Yılı: 2013

Yapım Ülkesi: ABD, Belçika, Bulgaristan

Orijinal Dili: İngilizce, Sırpça

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: Medyavizyon

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com