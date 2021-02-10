Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) Filmi! Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) konusu nedir? Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) oyuncuları kimdir?
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Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) Filmi! Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) konusu nedir? Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) oyuncuları kimdir?

10.02.2021 02:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 02:53
Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) Filmi! Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) konusu nedir? Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) oyuncuları kimdir?

2014 yapımı biyografi, drama, suç türü filmi başrollerini Jeremy Renner ve Paz Vega paylaşıyor. Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) Filmi! Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) konusu nedir? Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) oyuncuları ve kadrosu!

Biyografi, drama ve suç türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Kill the Messenger (Elçiyi Öldür) filmi yönetmenliğiniMichael Cuesta yaptı. Senaristliğini ise yine Peter Landesman ve Nick Schou üstlendi. Başrollerini Jeremy Renner ve Paz Veg paylaştığı Kill The Messenger (Elçiyi Öldür) filmi! Kill The Messenger (Elçiyi Öldür) konusu nedir? Kill The Messenger (Elçiyi Öldür) oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

KILL THE MESSENGER (ELÇİYİ ÖLDÜR) FİLMİ! KILL THE MESSENGER (ELÇİYİ ÖLDÜR) KONUSU NEDİR?

20014 yapımı Messenger (Elçiyi Öldür) filminin konusu San Jose Mercury muhabiri Gary Webb'in gerçek hayat öyküsünden yola çıkılan öyküde, Nikarugua'daki isyancılar ve California merkezli uyuşturucu ithalatıyla ilgili olarak CIA ile kurduğu sıkı ilişki sayesinde uyuşturucu trafiğini ifşa eden gazetecinin diken üzerindeki hayatı aktarılıyor.

KILL THE MESSENGER (ELÇİYİ ÖLDÜR) OYUNCULARI VE KADROSU!

Başrollerini Jeremy Renner ve Paz Veg'in oynadığı Messenger (Elçiyi Öldür) filminin oyuncuları ve kadrosunda, Jeremy Renner, Robert Patrick, Oliver Platt, Andy Garcia, Tim Blake Nelson, Mary Elizabeth Winstead, Ray Liotta, Michael Sheen, Michael K. Williams, Barry Pepper ve Rosemarie DeWitt yer aldı.

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