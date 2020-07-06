Kilit parke taşını bu sefer Başkan döşedi DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ilçe genelinde sokaklarda yapılan kilit parke döşeme çalışmalarını inceledi.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ilçe genelinde sokaklarda yapılan kilit parke döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Şahin bazı noktalarda işçilerle beraber kilit parke taşı döşedi.

Kaynaşlı'nın dört bir yanında güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalarını hızlandıran Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önce birkaç mahalle ve sokakta bitirdikleri kilit parke döşeme çalışmalarını bu sefer Merkez Mahallesi'nde başlattı. Mahalle'ye bağlı Özer, Barış ve Kahveci sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışması yapan ekiplere Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'de eşlik etti. Başkan Şahin, işçilerle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar dilerken Özer sokak üzerinde kilit parke taşı döşeme çalışmasına eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA