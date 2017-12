Kilisli Kadınlardan Sınırındaki Özel Harekata Çorba İkramı

Kilis Belediyesi Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları tarafından Suriye sınırında görev yapan Özel Harekat polislerine sabah saatlerinde çorba ikramında bulundu.



Mehmet Sanlı Mahallesindeki TOKİ'de kalan sabah göreve gidecek olan PÖH mensubu polislere Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları tarafından çorba ikram edildi.



Özel Harekat Polisleri sıcacık çorbaları içerek içlerini ısıtırken gösterilen duyarlılık nedeniyle kadınlara teşekkür etti. Merkezde görevli kadınlar ise hem sınır güvenliği hem de ülke bütünlüğü nedeniyle özel harekat polislerinin çok önemli olduğunu belirterek, kadınlar olarak her zaman özel harekat polislerinin yanında olduklarını ifade etti.



Yapılan ikram ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara ise "Askerimiz, polisimiz bu vatani görevinde biz rahat bir hayat yaşayalım diye sıcak yataklarını bırakıp Türkiye için görevlerini yerine getiriyor. Onlar evlerini sırtında, sevdalarını yüreklerinde taşıyan bu vatanın evlatlarıdır. Onlar bizim için buradalar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kilis Belediyesi olarak biz her zaman yanlarındayız. Başta Anadolu kadını olmak üzere tüm bölge insanı vatanı, devleti, huzuru ve güveni için her şeyi yapmaya hazırdır" dedi. - KİLİS