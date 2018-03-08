Kilisli Kadınlardan Asker Annelerine Ay Yıldızlı Broş

İZZET MAZI - Kilisli kadınlar ve çocukları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin anne ve eşlerine destek olmak, moral vermek amacıyla, el emeği göz nuru hediyeler hazırladı.

Kendi nüfusundan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Kilis'in vefakar kadınları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin eşleri ve annelerine gönderilmek üzere 8 bin ay yıldızlı yaka broşu yaparken, çocukları da Türk bayrağı temalı resimler çizdi.

Kilis Belediyesi Ruhizade Kadın Meslek Geliştirme Merkezi'nde, 1 hafta gece gündüz çalışarak üretilen 8 bin broş ile 50 resim, askerlerin ailelerine ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Merkez müdürü Özlem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen gece gündüz demeden vatan, millet ve bayrak uğruna mücadele ettiğini söyledi.

Cephedeki askerler için devletin her türlü imkanı sağladığını ancak kendilerinin de bir nebze olsun buna katkı sunmak istediklerini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Onlar, bizim evlerimizde çocuklarımızla rahat uyumamız için oralarda büyük mücadeleler veriyorlar. Biz de en azından elimizden geldiğince onları onore edebilmek, yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek amacıyla eşlerine ve annelerine ay yıldızlı yaka broşürü yapmaya karar verdik. Her zaman askerlerimizin arkalarındayız, annelerinin, eşlerinin yanındayız. Onlarla aynı duyguları yaşıyoruz. Dualarımız onlarla beraber, hepsinin evlatlarına, annelerine teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyoruz."

Erkut: "Gözleri arkada kalmasın"

Gönüllülerden Hidayet Erkut ise oğlunun birinin Hakkari'de vatani görevini yaptığını, diğerinin polis olduğunu söyledi.

Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerle evlatlarının arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Erkut, şöyle konuştu:

"Ben vatan, toprak ve bayrak için iki evlat yetiştirdim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin, kanlarını toprağa akıtmasın. Evladımla beraber onlara duacıyız. Bugün de onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maddi, manevi devletimiz de her zaman onların yanında. Bir asker annesi olarak harekata katılan Mehmetçiklerimizin annelerine sesleniyorum, gözleri arkada kalmasın. Kilisli kadınlar olarak sürekli dua ediyoruz, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Allah devletimizi, askerimizi ve polisimizi başımızdan eksik etmesin. Hazırladığımız ay yıldızlı broşlar şehitlerimizin sembolü. Bayrağımızı asla indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, bu topraklar bizim, bir karışını bile alamayacaklar."

Nişanlısı asker olan Sibel Karaahmet de böyle bir çalışmada yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şehitleri, asker eşlerini unutmadığımızı göstermek istedik. Bizimki küçük bir adım. İnşallah bu büyüyerek ilerleyecektir. Allah'tan askerlerimize güç, kuvvet diliyoruz ve bu mücadelede galip olacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.