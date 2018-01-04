Kilis'teki Fetö/pdy Davası

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Akkuş, Eyüp Kaz ve Sri Lanka uyruklu Muzni Muhamed Muhammedhu Razak katıldı.



Razak savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dava dosyasındaki söz konusu fotoğrafta olan kişi ben değilim. 6 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanık Eyüp Kaz da öğrenci olduğunu belirterek, "Eğitimim yarım kaldı. Herhangi bir yasa dışı örgüte üye değilim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Kaz'ın tutukluluk halinin devamına, Akkuş ve Razak'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.



Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 29 Mart'a erteledi.