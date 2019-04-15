Kilis'te Turizm Haftası Etkinlikleri Sürüyor

Kilis'te, 43. Turizm Haftası kutlamaları, nedeniyle bir program düzenlendi.

43. Turizm Haftası kutlamaları Kilis Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik düzenlendi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Yaşar Aktürk Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ve Kilis ile ilgili sinevizyon ve tanıtım filmi gösterildi.

Şiir dinletisinin ardından Kilis Gravür,yağlı boya resimler ile sandıktaki servet, Kilis el ve ev sanatları sergisi açıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA