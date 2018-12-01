Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı

KİLİS - Kilis'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Develi yönetimindeki 44 FH 035 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TG 884 plakalı otomobil İslahiye Caddesi İsmar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Songül Develi (19), Özgen Develi ile Şeyma Develi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları sıkıştıkları otomobilden kurtaran itfaiye ekibi yaralıları sağlık ekibine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.