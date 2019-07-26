Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kilis Çevre Yolunda seyreden Mustafa Pirinçcioğlu idaresindeki 79 AT 810 plakalı otomobil, Şeyh Mansur Kavşağı'nda Mustafa Çam'ın kullandığı 34 SN 5872 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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