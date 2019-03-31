Kilis'te Toplam 4 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti...

Kilis'te Toplam 4 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Kilis'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Elbeyli - Süleyman Şimşek - AK PartiMerkez - Mehmet Abdi Bulut - AK PartiMusabeyli - Ayhan Yılmaz - AK PartiPolateli - Hakkı Çelik - AK Parti.

Kilis'te Toplam 4 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Kilis'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Elbeyli - Süleyman Şimşek - AK Parti

Merkez - Mehmet Abdi Bulut - AK Parti

Musabeyli - Ayhan Yılmaz - AK Parti

Polateli - Hakkı Çelik - AK Parti

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et