Kilis'te Toplam 4 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Kilis'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Elbeyli - Süleyman Şimşek - AK Parti

Merkez - Mehmet Abdi Bulut - AK Parti

Musabeyli - Ayhan Yılmaz - AK Parti

Polateli - Hakkı Çelik - AK Parti

Kaynak: AA