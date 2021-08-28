Kilis'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke ele geçirildi
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Kilis'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke ele geçirildi

Kilis'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te jandarma ekipleri, bir araçta tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 96 sikke, bir küp ve 3 obje ele geçirdi.

Kilis'te jandarma ekipleri, bir araçta tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 96 sikke, bir küp ve 3 obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis-Gaziantep kara yolu Küplüce köyü mevkisinde, şüpheli A.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke, bir küp ve 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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Kilis'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke ele geçirildi - Haberler
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