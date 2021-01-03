Arkadaşlar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1 genç yaşamını yitirdi

Kilis'te, öğle saatlerinde Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaş olan 27 yaşındaki Kadir Sağlam, R.Y, C.B. ve Ş.A. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

SİLAHIN KİM TARAFINDAN ATEŞLENDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Kadir Sağlam hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Sağlam'ın cansız bedenini otopsi için morga götürürken, 3 arkadaşı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU