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Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

Kilis'te, otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ersin G'nin kullandığı 07 FMF 60 plakalı otomobil, çevre yolunda hastane kavşağı civarında okul çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriyeli Mahmut Alsayd Ali'ye (10) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralanan Ali, 112 Acil ekibi tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma polis tarafından başlatıldı. - KİLİS

Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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