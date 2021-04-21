Kilis'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kilis'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kilis'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Mahmut Çiftçi idaresindeki 79 AAN 737 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye kara yolunun 5. kilometresinde şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Hasret Öksüz ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz