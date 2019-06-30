Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralı

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Öğleden sonra Mehmet İhsan S. yönetimindeki 80 BGZ 08 plakalı otomobil, Seve Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Zeliha S., Batuhan S. ve Gökhan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak: DHA

- Kilis