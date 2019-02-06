Kilis'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Kilis ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kilis merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

Kilis merkezdeki etkinlikte Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından broşür dağıtılarak sürücüler bilgilendirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA