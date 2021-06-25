Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletin traktöre çarpması mobesede Kilis'te bir motosiklet önce traktöre sonra refüje çarptı.

Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Motosikletin traktöre çarpması mobesede

KİLİS - Kilis'te bir motosiklet önce traktöre sonra refüje çarptı. Kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mansur Kavşağında İbrahim Arslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet ile Ramazan Ç. yönetimindeki 63 DV 716 plakalı massey ferguson marka traktörün bulluğuna vurduktan refüje çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Sevil Arslan ve kızı Zeynep Ela Aslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Arslan hayatını kaybetti.

Ölüm kavşağındaki kaza kamerada

Şeyh Mansur Kavşağında sinyalizasyon olmaması nedeniyle sürekli ölümlü ve yaralamalı kazalar olması yüzünden ölüm kavşağı olarak biliniyor. Son kazada motosikletin, traktörün bulluğuna vurduktan sonra refüje çarpışması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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