KİLİS'TE, KEKİK HASADINA BAŞLANDI

KİLİS Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gelir getirici ürün olarak ekilen kekiğin hasadına başlandı.

KİLİS Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gelir getirici ürün olarak ekilen kekiğin hasadına başlandı.

Başmağara köyünde dağlık alana gelir getirini ürün olarak ekilen kekiğin hasadı başladı. Hasat başlaması nedeniyle düzenlenen törene; Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Güneş, Orman İşletme Şefi Ümran Ateş, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ile çiftçiler katıldı.

Orman İşletme Şefi Ümran Ateş, 2019 yılında 5 hektarlık alanda kekik ekimi yapıldığını ifade ederek, '2019 yılında 15 bin adet kekik diktik. Bu yılda hasadını yapmaya başladık. Odun dışı bitkiler kapsamında değerlendiriliyor. Başmağara köyündeki vatandaşlara gelir sağlaması için yapılmış bir projedir' dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Güneş, arılara faydası olması için bölgeye kekik ektiklerini ifade ederek, '15 bin kekik ektik, arılar, bu kekiklerden bal yaptılar. Şimdide hem kekiklerimizin gençleşmesi için seneye daha gür çıkması için biçip, piyasaya gelir getirmesi için ekonomiye katkısı olması için 5 ton kadar kekik biçilecek. Parasını Orman İşletme Müdürlüğüne yatıracaklar, tarife bedeliyle yatıracaklar. Hem köylülerimiz kazanacak, hem işçiler kazanacak, hem tüccarımız kazanacak. İnşallah bu projenin devamını getireceğiz. Kuraklık olmamış olsa kekikler daha fazla rekolte verirdi. Edindiğimiz tecrübe ile bu sahamız ilerleyen günlerde daha güzel olacak' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı