Kilis'te "İşkur Artı Hizmet Noktası" Projesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında (İŞKUR) "İŞKUR Artı Hizmet Noktası" projesi protokolü imzalandı.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin senato salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kilis'in yakın zamana kadar zor bir dönemden geçtiğini ancak devletin, halkını bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

Bu tür projelerin kenti çok daha iyi noktalara taşıyacağını belirten Karacoşkun, protokolün özü itibariyle üniversitede açılacak olan İŞKUR'un bir hizmet noktası olduğunu aktardı.

Hizmet noktası projesinin, öğrencilerin iş bulmaları ve iş bulma yöntemlerini öğrenmeleri açısından faydalı bir çalışma olduğunu ifade eden Karacoşkun, yoğun ve zor günler geçiren Kilis halkı için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Karacoşkun, Kilis'te başlatılan çalışmanın, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinin ardından tüm Türkiye'de uygulanacağını sözlerine ekledi.

İŞKUR İl Müdür vekili Erdinç Çamlı da projeyle Kilis'te eğitim gören üniversite öğrencilerine kuruma gitmelerine gerek kalmadan hizmet verilmesinin amaçlandığını belirterek, "Özellikle son sınıf öğrencilerimize iş arama becerileri, teknikleri, profil oluşturma ve özgeçmiş hazırlama hususlarında personellerimizce eğitim verilecek." diye konuştu.