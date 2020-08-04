Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı toplantısında İl Genel Meclisi gündeminde bulunan İl Özel İdaresinin satılabilecek ve satılmayacak taşınmazların Plan ve Bütçe komisyonu ve İmar Komisyonun raporu görüşüldü. Gündemin diğer maddesi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre kirliliğinin giderilmesi için İl Özel İdaresine tahsis edilmiş olan şartlı ödenekle, bir adet arazöz, bir adet çöp kamyonu alınması konusu görüşüldü. İl Genel Meclisinin toplantıları bu ay sonuna kadar süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA