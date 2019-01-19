Kilis'te Haftada 2 Bin Bisiklet Dağıtılıyor

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyasında bisiklet dağıtımı bu gün de devam etti.

Kilis Belediyesi tarafından 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen bisiklet dağıtımına Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Hasan Kara da katıldı.

Belediye Başkanı Kara, çocukların büyük bir ilgi gösterdiği bisiklet dağıtımını Vali Recep Soytürk ile birlikte yaptıklarını ifade ederek,"Bugünde gülen çocuklar, mutlu aileler görmeyi Allah bizlere nasip etti. Sizlere söz verdiğimiz gibi bisiklet dağıtımına önümüzdeki günlerde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerin duası ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile sürdürdüğümüz bisiklet kampanyasıyla şehrimizde bisiklet girmeyen ev kalmayana kadar dağıtımlarımız devam edecektir. Karnelerini alan evlatlarımızdan tek isteğimiz derslerine büyük bir özen göstermeleridir. Biliyoruz ve farkındayız ki, evlatlarımızın yalnızca bu ülkenin geleceği değil, bu ümmetin geleceğidir. Bu hafta sadece 2 bin, bir haftada 2 bin bisiklet dağıtıyoruz.Bugün biz onların hayallerini gerçekleştiriyoruz, yarında onlar hayattaki başarıları ile bizim hayallerimizi gerçekleştirecek. Hepinizi en samimi duygularım ile selamlıyorum" dedi.

Vali Recep Soytürk ise Bisiklet dağıttığı için Belediye Başkanı Hasan Kara'yı tebrik ettiğini ifade ederek,"Karnelerini alan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, başkanımızın da dediği gibi daha çok çalışacağız. Çalışmaya çok ihtiyacımız var. Günde 2 saat çalışıyorsak 3 saat çalışacağız. Çünkü herkes kadar çalışırsak herkes kadar oluruz. Herkesten farklı olmak istiyorsak, Kilis olarak daha ileriye gitmek istiyoruz. Herkesten bir saat daha fazla çalışırsak, bir yılda çok ciddi bir saat eder" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA