Kilis'te boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

06.08.2019 17:58

Kilis'te havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan Mehmet Özkan tuvaletin havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini duyunca, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Kediyi 4 gün boyunca bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Özkan, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tuvaletin fayanslarını kırarak havalandırma borusunda mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Kilis Belediyesi Veteriner Kliniğine teslim edildi.

Kaynak: AA